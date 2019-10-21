Рендеры на основе шпионских фотографий как правило оказываются достаточно точными, поэтому можем бросить первый взгляд на будущую новинку Hyundai.

Дизайнеры портала Kolesa последнее время активизировались – на прошлой неделе они поработали над шпионскими снимками Volkswagen Transporter T7, а теперь виртуально сняли обертку с популярного корейского кроссовера. Посмотрим, как может выглядеть новый Hyundai Tucson.

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Уже несколько раз Hyundai Tucson попадал на глаза шпионам во время полевых испытаний. Фото- и видеоматериалов оказалось достаточно для создания реалистичных рендеров на их основе. Главная перемена, которая ждет Tucson 2021 модельного года – двухэтажная передняя оптика, как на новых Santa Fe и Palisade. Также в глаза бросается массивная решетка радиатора, которая визуально объединена с узкими фарами головного света.

Фото: шпионский снимок и рендер Hyundai Tucson 2021 / Motor1, Kolesa

Кузов нового поколения Hyundai Tucson станет более рельефным, а его профиль более стремительным за счет наклонной задней части крыши.

Фото: шпионский снимок и рендер Hyundai Tucson 2021 / Motor1, Kolesa

Дата премьеры нового Hyundai Tucson пока неизвестна, однако по предварительной информации, новый корейский кроссовер дебютирует ближе к середине 2020 года как модель 2021 года.

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