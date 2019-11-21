Сьогодні, 21 листопада, Ілон Маск нарешті презентує довгочікуваний електричний пікап, тож анонс аналогічної машини від невеликого американського автобренду Karma залишилась практично без уваги.

На домашньому автосалон в LA компанія Karma Automotive привезла приголомшливий електричний суперкар SC2, котрий склав компанію батарейному седану Revero GTS. Для повноти картини бракувало лише позашляховика – він поки не готовий, але робота над ним близька до завершення.

Також цікаво: Mercedes-Maybach GLS повністю розкрився на фото

Марка Karma з США продає седан Revero GTS за $150 000. Скільки коштуватиме футуристичне купе SC2 – поки не ясно. А пікап ще тільки народжується в Ірвіні, штат Каліфорнія.

Єдине тізерне зображення демонструє пікап дводверною кабіною та невеличким кузовом. Скоріш за все, платформа доволятиме варіювати межі кабіни і кузова, тож будуть і дводверні пікапи з більш містким вантажним відсіком. Короткий капот плавно перетікає в лобове скло, забезпечуючи кабіні особливу форму. Також помітні сонячні панелі на даху пікапа – це фірмова риса автомобілів Karma.

Дивіться також: Mini John Cooper Works GP: найменший з найшвидших спорткарів сучасності представлений офіційно