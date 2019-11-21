Сегодня, 21 ноября, Илон Маск наконец презентует долгожданный электрический пикап, поэтому анонс аналогичной машины от небольшого американского автобренда Karma остался практически без внимания.

На домашний автосалон в LA компания Karma Automotive привезла потрясающий электрический суперкар SC2, который составил компанию батарейному седану Revero GTS. Для полноты картины не хватало только внедорожника – он пока не готов, но работа над ним близка к завершению.

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Марка Karma из США продает седан Revero GTS за $150 000. Сколько будет стоить футуристическое купе SC2 – пока не ясно. А пикап еще только рождается в Ирвине, штат Калифорния.

Единственное тизерное изображение демонстрирует пикап с двухдверной кабиной и небольшим кузовом. Скорее всего, платформа будет позволять варьировать границы кабины и кузова, поэтому будут и двухдверные пикапы с более вместительным грузовым отсеком. Короткий капот плавно перетекает в лобовое стекло, обеспечивая кабине особую форму. Также заметны солнечные панели на крыше пикапа – это фирменная черта автомобилей Karma.

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