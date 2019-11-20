Мощный и быстрый JCW GP 2020 – наверное, последний спортивный хэтчбек с ДВС от британской марки.

Спортивное подразделение John Cooper Works превратило ситикар Mini в лютую трековую “зажигалку” с передним приводом и способностью ездить не хуже Porsche 911 Turbo в кузове 996. При этом, на Mini JCW GP еще и по общественным дорогам разрешено ездить.

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Собственно, о версии John Cooper Works GP компания рассказала еще летом нынешнего года, когда производитель заявил о том, что экстремальный хэтчбек показал на Нюрбургринге время прохождения круга меньше 8 минут. Это обеспечило переднеприводному спорткару место в компании таких авто, как Dodge Viper SRT-10, Porsche 911 Turbo (996) и BMW M5 Competition (F10).

JCW GP производитель презентует на автосалоне в Лос-Анджелесе, а сейчас раскрыла все подробности о его характеристиках и оснащении. Оказалось, что динамика хот-хэтча даже лучше, чем ожидалось. Первую сотню на спидометре он набирает за 5,2 секунды. Ограничитель скорости автомобиля удалили, поэтому разгоняться он способен до максимальных 265 км/ч.

Фото: Mini John Cooper Works GP 2020 / Mini

Отличную динамику обеспечивает двухлитровый четырехцилиндровый турбомотор, производительность которого составляет 306 л. с. и 450 Нм крутящего момента, который доступен уже на 1750 об/мин. Двигатель GP-версии отличается увеличенной степенью сжатия, другими впускной и выпускной системами, усиленными нагнетателями, лучшим охлаждением. Пару мотору составляет 8-позиционный автомат с механической блокировкой дифференциала. Электроника была доработана таким образом, чтобы вмешиваться в процесс управления значительно позже.

Тормозную систему усилили 360-миллиметровыми дисками с 4-поршневыми алюминиевыми суппортами на передней оси и 1-поршневыми сзади. Компоненты подвески более прочные и жесткие. Колеса – сверхлегкие (менее 9 кг каждое), 18-дюймовые, с шинами 225/35. Колея хэтчбека была расширена, чтобы подходить ширине кузова с карбоновыми дефлекторами над колесными арками. Клиренс уменьшился на сантиметр.

Фото: интерьер и мотор Mini JCW GP / Mini

Эффектный и эффективный аэродинамический обвес Mini JCW GP внутри дополняет вид салона хэтчбека – одновременно по-спортивному аскетичный и, вместе с тем, стильный и “дорогой”. Задний диван из салона исчез, а вместо него за передними креслами красуется массивная перекладина для увеличения жесткости кузова.

Фото: самый быстрый Mini всех времен / Mini

Поставки Mini JCW GP начнутся в марте 2020 года. Серия спорткаров будет ограниченной – британцы построят только 3000 таких машин. Стоимость новинки пока не объявлена.

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