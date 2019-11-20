Потужний і швидкий JCW GP 2020 – напевно, останній спортивний хетчбек з ДВЗ від британської марки.

Спортивний підрозділ John Cooper Works перетворив сітікар Mini на люту трекову “запальничку” з переднім приводом і здатністю їздити не гірше за Porsche 911 Turbo в кузові 996. При цьому, на Mini JCW GP ще й громадськими дорогами дозволено їздити.

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Власне, про версію John Cooper Works GP компанія розповіла ще влітку нинішнього року, коли виробник заявив про те, що екстремальний хетчбек показав на Нюрбургрінгу час проходження кола менше 8 хвилин. Це забезпечило передньопривідному спорткару місце в компанії таких авто, як Dodge Viper SRT-10, Porsche 911 Turbo (996) та BMW M5 Competition (F10).

JCW GP виробник презентує на автосалоні в Лос-Анджелесі, а зараз розкрила усі подробиці про його характеристики й оснащення. Виявилось, що динаміка хот-хетча навіть краща, ніж очікувалось. Першу сотню на спідометрі він набирає за 5,2 секунди. Обмежувач швидкості автомобілю видалили, тож розганятись він здатен до максимальних 265 км/год.

Фото: Mini John Cooper Works GP 2020 / Mini

Відмінну динаміку забезпечує дволітровий чотирициліндровий турбомотор, продуктивність якого становить 306 к.с. і 450 Нм крутного моменту, доступного вже на 1750 об/хв. Двигун GP-версії відрізняється збільшеним ступенем стиснення, іншими впускною та випускною системами, посиленими нагнітачами, кращим охолодженням. Пару мотору складає 8-позиційний автомат з механічним блокуванням диференціалу. Електроніка була допрацьована таким чином, аби втручатись в процес управління значно пізніше.

Гальмівну систему посилили 360-міліметровими дисками з 4-поршневими алюмінієвими супортами на передній осі та 1-поршневими ззаду. Компоненти підвіски міцніші й жорсткіші. Колеса – надлегкі (менше 9 кг кожне), 18-дюймові, з шинами 225/35. Колія хетчбека була розширена, аби пасувати ширині кузова з карбоновими дефлекторами над колісними арками. Кліренс зменшився на сантиметр.

Фото: інтер’єр та мотор Mini JCW GP / Mini

Ефектний і ефективний аеродинамічний обвіс Mini JCW GP всередині доповнює вигляд салону хетчбека – водночас по-спортивному аскетичний і, разом з тим, стильний та “дорогий”. Задній диван з салону зник, а замість нього за передніми кріслами красується масивна поперечина для збільшення жорсткості кузову.

Фото: найшвидший Mini усіх часів / Mini

Поставки Mini JCW GP розпочнуться у березні 2020 року. Серія спорткарів буде обмеженою – британці збудують тільки 3000 таких машин. Вартість новинки поки не оголошена.

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