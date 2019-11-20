Электрическому купе обещані крутящий момент в 14 тысяч ньютон-метров и ускорение до сотни за 1,9 секунды.

На Автосалон LA 2019 американская фирма Karma прибыла с предсерийном концептом электрокара под названием SC2.

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Пара электромоторов, установленных в автомобиле спереди и сзади, обеспечивают ему характеристики из категории "гипер" 1100 л.с. и 14 тысяч Нм крутящего момента. Это не ошибка и нулей в показателе оборотов действительно три! Но это крутящий момент на колесах, полученный от умножения оборотов двигателя на передаточное число трансмиссии, дифференциала и даже размера колес.

Karma также заявляет пробег в 563 км на одном заряде батареи и ускорение от 0 до 100 км/ч за 1,9 секунды. Среди других особенностей спорткара: карбон-керамические тормоза, гоночная подвеска и коробка передач с векторизацией крутящего момента на каждое колесо. Тяговая батарея емкостью 120 кВт/ч имеет форму буквы "Н" и размещена в высоком центральном тоннеле между креслами, под торпедо и за сиденьями.

Производитель сообщает о большом количестве собственных запатентованных технологий нового поколения, использованных в автомобиле, среди которых и "ультразвуковая динамическая регенеративная панель" (ultrasonic dynamic regenerative panel) – вещь, которая обеспечит автомобилю высокоэффективную управляемость и выведет его "за рамки обычного роскошного суперкара". Среди других хай-тек особенностей концепта сканер отпечатков пальцев и система распознавания лиц, биометрические сиденья и руль, аудиосистема 3D с распределением звука в салоне на отдельные зоны для водителя и пассажира, Электрохроматическое стекло с автоматическим затемнением.

Фото: концепт Karma SC2 / Karma Automotive

Когда все это можно будет купить и сколько будет стоить – производитель пока не сообщил, отметив лишь, что SC2 рано или поздно воплотится в серийную модель.

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