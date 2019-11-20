Електричному купе обіцяні крутний момент у 14 000 ньютон-метрів і прискорення до сотні за 1,9 секунди.

На Автосалон LA 2019 американська фірма Karma прибула з передсерійним концептом електрокара під назвою SC2.

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Пара електромоторів, встановлених в автомобілі спереду і ззаду, забезпечують йому характеристики з категорії “гіпер”: 1100 к.с. та 14 000 Нм крутного моменту. Це не помилка і нулів у показнику обертів справді три! Але це крутний момент на колесах, отриманий від множення обертів двигуна на передаточне число трансмісії, диференціала і навіть розміру коліс.

Karma також заявляє пробіг у 563 км на одному заряді батареї і прискорення від 0 до 100 км/год за 1,9 секунди. Серед інших особливостей спорткара: карбон-керамічні гальма, гоночна підвіска та коробка передач з векторизацією крутного моменту на кожне колесо. Тягова батарея ємністю 120 кВт/год має форму літери “Н” і розміщена у високому центральному тунелі між кріслами, під торпедо та за сидіннями.

Виробник повідомляє про велику кількість власних запатентованих технологій нового покоління, використаних в автомобілі, серед яких і “ультразвукова динамічна регенеративна панель” (ultrasonic dynamic regenerative panel) – річ, яка забезпечить автомобілю високоефективну керованість і виведе його “за рамки типового розкішного суперкара”. Серед інших хай-тек особливостей концепта сканер відбитків пальців та система розпізнавання обличчя, біометричні сидіння і кермо, аудіосистема 3D з розподілом звуку в салоні на окремі зони для водія і пасажира, електрохроматичне скло з автоматичним затемненням.

Фото: концепт Karma SC2 / Karma Automotive

Коли усе це можна буде купити і скільки коштуватиме – виробник поки не повідомив, зазначивши лише, що SC2 рано чи пізно втілиться у серійну модель.

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