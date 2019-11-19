Основним напрямком діяльності Zedro Motors є тюнінг та кастомайзінг автомобілів, однак ательє наважилось на радикальний крок і почало випуск серії зі 100 автомобілів під власною маркою. Хоча й на чужих агрегатах.

Ліванський суперкар отримав назву Zedro Notorious. Наразі фірма будує шосту машину з запланованих 100, тож маєте можливість замовити один примірник і собі. Ціни – не захмарні.

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Усе почалось з глибокого тюнінгу купе Infiniti G37, але, як часто буває в подібних випадках, вийшло далеко за межі початкових планів. Після завершення роботи над проектом, керівництво ательє прийняло рішення поставити виробництво таких машин на потік. Виробник заявляє, що йому вдалось зробити екзотичний автомобіль комфортним. Додамо, що ще й досить дешевим.

Zedro Notorious зберігає усі ключові агрегати купе Infiniti G37 (випуск моделі припинений у 2013 році), що забезпечує суперкару добру ремремонтопридатність.

Фото: ліванський суперкар Zedro Notorious / Zedro Motors

Ліванці створили оригінальний кузов, який може бути виготовлений з карбону або скловолокна – за бажанням клієнта. Також клієнту надається право повної індивідуалізації свого авто, включаючи колір кузову та навіть передню і задню оптику. Виробник стверджує, що двох ідентичних машин не буде у всій сотні.

Оригінальний бензиновий мотор V6 ємністю 3,7 літри з “зарядом” від Zedro може мати потужність у 1250 кінських сил і прискорюватись до 100 км/год за 3,4 секунди. Слабкіша версія виконує цю вправу за 5,2 секунди. Саме вона є “базовою” для моделі і оцінюється приблизно у 65 тисяч доларів.

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