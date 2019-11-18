Модель в масштабі 1:18 повністю повторює майбутній електричний суперкар.

На офіційному сайті Tesla для США та Канади з'явилась масштабна модель родстера Tesla Roadster 2.0 в масштабі 1:18. Її вартість, як і інших копій Tesla, становить $250. Модель була доступна лише для жителів США та Канади, однак на даний момент її нема в наявності – розібрали.

Масштабна модель Roadster 2.0 зроблена за замовленням компанії Tesla, а її виробництво ретельно контролювала команда дизайнерів американського автовиробника. Кожна деталь, крива та поверхня копіювались з тих самих даних 3D CAD, які використовувались для виготовлення фактичного Roadster. Таким чином, завдяки моделі можна дізнатись усі деталі майбутнього суперкару. Зокрема, в салоні видно кермо у формі штурвалу, а також дах, що знімається.

Читайте також: стала відома назва пікапа Tesla

Моделька Tesla Roadster 2.0 має понад 180 металевих та пластикових деталей, усі двері та багажник відчиняються. Колеса крутяться та повертаються за кермом, всередині багажнику та салону – тканинне покриття, а ремені безпеки – з тканинної стрічки. Модель має довжину 252 мм, ширину 109,5 мм та 70 мм заввишки. Важить автомобіль-копія 0.875 кг.

Нагадаємо, що відомо про європейську версію Tesla Model Y.