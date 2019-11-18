Модель в масштабе 1:18 и полностью повторяет будущий электрический суперкар.

На официальном сайте Tesla для США и Канады появилась масштабная модель родстера Tesla Roadster 2.0 в масштабе 1:18. Ее стоимость, как и других копий Tesla, составляет $250. Модель была доступна лишь для жителей США и Канады, однако на данный момент ее нет в наличии – разобрали.

Масштабная модель Roadster 2.0 сделана по заказу компании Tesla, а ее производство тщательно контролировала команда дизайнеров американского автопроизводителя. Каждая деталь, кривая и поверхность копировались из тех же данных 3D CAD, которые использовались для изготовления фактического Roadster. Таким образом, благодаря модели можно узнать все детали будущего суперкара. В частности, в салоне виден руль в форме штурвала, а также съемная крыша.

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Моделька Tesla Roadster 2.0 имеет более 180 металлических и пластиковых деталей, все двери и багажник открываются. Колеса крутятся и поворачиваются вслед за рулем, внутри багажника и салона – тканевое покрытие, а ремни безопасности – из тканевой ленты. Модель имеет длину 252 мм, ширину 109,5 мм и 70 мм высотой. Весит автомобиль-копия 0.875 кг.

Напомним, что известно о европейской версии Tesla Model Y.