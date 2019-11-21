Hyundai Design Center представил в Лос-Анджелесе визионерский концепт Vision T, который демонстрирует направление дизайна будущего Tucson.

Надежду на то, что Vision T трансформируется в новый Tucson дают его название и габариты, хотя визуально ничего общего с нынешним кроссовером концепт не имеет.

Также интересно: Абсолютно новый Kia Seltos отпраздновал мировой дебют в Лос-Анджелесе: технические подробности, цены, живые фото и видео

Тотальная иллюминация и граненый дизайн – главные фишки седьмого по счету концепта от Hyundai Design Center (HDC-7). Он создан для демонстрации развития фирменной дизайнерской стилистики среднегабаритного кроссовера и предусматривает оснащение гибридной силовой установкой. Технические подробности не раскрываются. Как и интерьер концепта.

Фото: концепт Hyundai Vision T / Hyundai, Стивен Фам/Motor1.com

Некоторые дизайнерские решения Hyundai Vision T ранее уже были применены на концепте кроссовера Kia Futuron, а кое-что уже было и во вполне серийном Hyundai Grandeur. Оба факта свидетельствуют о том, что перед нами плод продуманной стратегии развития фирменного дизайна.

В длину Hyundai Vision T вытянулся на 4,6 м при колесной базе в 2,8 м, то есть по габаритам лишь слегка превосходит актуальное поколение кроссовера Tucso. Что вселяет еще большую надежду на воплощение Vision T в следующем Tucson – много общего между ним и тестовым прототипом машины на шпионских фото.

Также интересно: Электрический пикап Karma спрятался в тени Tesla Cybertruck