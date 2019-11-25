Дві важливі речі несе у собі Vision GT3: надію на повернення індекса RX в лінійку японського виробника і реалізацію давньої мрії фірми про електрокар з роторнимо мотором. А ще, приголомшливий вигляд.

Та радіти шанувальникам роторних технологій поки зарано. Mazda RX Vision GT3 являє собою автомобіль для гри Gran Turismo Sport.

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Mazda показала ескіз суперкара RX-Vision GT3, в якому компанія реалізує всі свої мрії про роторні моторах, хоча б і в цифровому вигляді. Очевидно, що основою для комп’ютерного трек-кара став концепт RX-Vision, представлений кілька років тому.

Віртуальний автомобіль розробляє студія Polyphony Digital під безпосереднім наглядом автора оригінального концепт RX Vision Ікуо Маєда (він є творцем і серійної RX-8, а його батько свого часу розробив дизайн RX-7), а вивести маздівський спорткар на віртуальний трек обіцяють наступного року.

Фото: концепт Mazda RX Vision / Mazda

Mazda повідомляє, що RX-Vision GT3 у грі матиме абсолютно новий мотор SkyActive-R. Деталі не розголошуються, однак, скоріш за все, мова йде про реалізацію електричного спорткара з роторним двигуном в якості подовжувача автономного пробігу.

Японський виробник зазначає, що розподіл мас RX-Vision GT3 становитиме 48:52 на користь задньої осі, а двигун розташується спереду, але в межах колісної бази.

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