Некоторые из них уже успели превратиться в серийные модели, а другим никогда и не суждено было изменить статус шоукара.
2019 год выдался богатым на премьеры, в том числе и автомобилей будущего. Мы вспомнили лучшие концепты авто, чтобы показать их вам.
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Абсолютным лидером по уровню внимания к себе стал "Кибертрак" от "Тесла". Так, электрический пикап имеет статус концепта, после которого фирма Илона Маска покажет предсерийную версию, а ближе к запуску конвейера и товарный образец. Кроме Cybertruck, внимания заслуживают еще почти полсотни новых концептов автомобилей.
Чем удивляли публику дизайнеры в этом году, можно увидеть в галерее, а подробную информацию о каждом автомобиле можно найти, нажав на название концепта.
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