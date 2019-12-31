Некоторые из них уже успели превратиться в серийные модели, а другим никогда и не суждено было изменить статус шоукара.

2019 год выдался богатым на премьеры, в том числе и автомобилей будущего. Мы вспомнили лучшие концепты авто, чтобы показать их вам.

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Абсолютным лидером по уровню внимания к себе стал "Кибертрак" от "Тесла". Так, электрический пикап имеет статус концепта, после которого фирма Илона Маска покажет предсерийную версию, а ближе к запуску конвейера и товарный образец. Кроме Cybertruck, внимания заслуживают еще почти полсотни новых концептов автомобилей.

Чем удивляли публику дизайнеры в этом году, можно увидеть в галерее, а подробную информацию о каждом автомобиле можно найти, нажав на название концепта.

Aston Martin Valhalla

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Vanquish Vision

Alfa Romeo Tonale

Audi AI:ME

Audi AI TRAIL Quattro

Audi Q4 e-tron

Bentley EXP 100 GT

BMW Concept 4

BMW Vision M Next

Citroën Ami One

Cupra Tavascan

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Fiat Centoventi

Ford Bronco R

Ford Mustang Lithium

GAC Entranze

Genesis Mint

Hyundai 45 EV

Hyundai Elevate

Hyundai Vision T

Hongqi E115

Hongqi S9

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Karma SC2

Kia Habaniro

Kia Futuron

Imagine by Kia

Lagonda All-Terrain Concept

Lamborghini V12 Vision Gran Turismo

Lexus LF-30 Electrified

Mercedes-Benz Vision EQS

Vision Mercedes Simplex

Mitsubishi Mi-Tech

Nissan Ariya

Nissan IMk

Nissan IMq

Nio ET Preview

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Seat el-Born

Skoda Vision iV

Suzuki Hanare

Suzuki Waku SPO

Tesla Cybertruck

Toyota e-Racer

Toyota Mirai 2

Volkswagen ID Buggy

Volkswagen ID Space Vizzion

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