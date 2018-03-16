Американський концерн показав обриси легендарної моделі Ford Bronco.

Легендарна модель Форд Бронко, яка вперше побачила світ у 1966 році, проіснувала до кінця минулого століття. Однак зараз Ford вирішив її відновити. Незабаром концерн покаже нову модель наповністю, однак зараз – лише під покривалом. Знавці марки домислюють, що заховано під ним.

Один з варіантів зовнішнього вигляду нового Ford Bronco 2020.

"Ford розпочав еру позашляховиків і спеціалізувався на авто для бездоріжжя протягом десятиліть - від Bronco до Raptor", - заявив президент Джим Фарлі, президент Ford. "Тепер ми готові знову зайняти місце лідера позашляховиків".

Головний конкурент майбутнього позашляховика від Форд – Jeep Wrangler, нова модель якого була представлена минулого року.