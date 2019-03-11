І обіцяє пустити його у серійне виробництво!

Цього року бренду Fiat виповнюється 120 років. Це число італійською стало назвою для концепту Centoventi. Теоретично такий “стодвадцятий” може стати “п’ятсотим” нового часу.

Концепт Fiat Centoventi, представлений у Женеві, за габаритами дуже близький до ниньошнього покоління хетчбека Fiat Panda. У салоні шоу-кара можна було помітити м’яку іграшку панду. А його електрична силова установка і велика кількість конструктивних особливостей натякають на те, що подібний автомобіль може прийти на заміну Fiat Panda за два три роки.

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Творці концепту називають його машиною-конструктором. Максимально доступною і стильною. Яким колись був Fiat 500 першого покоління. З конвеєра він сходитиме у вигляді шаблонної основи, на яку клієнт зможе встановити те, що потрібно саме йому. Така заготовка матиме каркас кузову, шасі та батарею з запасом ходу у 100 км. Усе подальше оснащення, включаючи навіть дах, залежатиме від покупця. при цьому максимальне оснащення передбачає батарейний блок, що забезпечить автономний пробіг до 500 км.

Фото: концепт Fiat Centoventi / Motor1

Програма 4U дозволить клієнтам вибирати з чотирьох варіантів: даху (жорсткий або м'який верх, сонячна батарея), бамперів, колісних дисків і плівок для обклеювання кузова. Також свій каталог аксесуарів розгорне ательє Mopar, в якому буде 120 позицій. Шість з них встановлюються тільки в дилерських центрах, інші можна самостійно встановити вдома і навіть надрукувати на 3D-принтері.

Майже будь-який елемент інтер'єру можна прибрати або замінити. Наприклад, замість 20-дюймового екрану панелі приладів можна використовувати власний смартфон, а крісло переднього пасажира замінити на дитяче. Сітчата передня панель пристосована для кріплення різноманітних аксесуарів, скажімо, підстаканників. Задній диван може складатись, звільняючи простір для багажу.

Фото: концепт Fiat Centoventi / Fiat

Комерційний директор Fiat Франсуа Олів'є заявив в інтерв'ю виданню Top Gear, що протягом трьох останніх років проект Centoventi був для нього дуже важливим і тримався під особистим контролем. Та, що важливіше, що концепт Centoventi “за два-три роки” стане серійним.

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