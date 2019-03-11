И он пойдет в серию!

В этом году бренду Fiat исполняется 120 лет. Это число по-итальянски стало названием для концепта Centoventi. Теоретически такой "стодвадцатый" может стать "пятьсотым" нового времени.

Концепт Fiat Centoventi, представленный в Женеве, по габаритам очень близок к нынешнему поколению хэтчбека Fiat Panda. В салоне шоу-кара можно было заметить мягкую игрушку-панду. А его электрическая силовая установка и большое количество конструктивных особенностей намекают на то, что подобный автомобиль может прийти на смену Fiat Panda через два-три года.

Также интересно: Italdesign DaVinci: проект спорткара под ключ

Создатели концепта называют его машиной-конструктором. Максимально доступной и стильной. Каким когда-то был Fiat 500 первого поколения. С конвейера он будет сходить в виде шаблонной основы, на которую клиент сможет установить то, что нужно именно ему. Такая заготовка будет иметь каркас кузова, шасси и батарею с запасом хода в 100 км. Все дальнейшее оснащение, включая даже крышу, будет зависеть от покупателя. при этом максимальное оснащение предусматривает батарейный блок, который обеспечит автономный пробег до 500 км.

Фото: концепт Fiat Centoventi / Motor1

Программа 4U позволит клиентам выбирать из четырех вариантов: крыши (жесткий или мягкий верх, солнечная батарея), бамперов, колесных дисков и пленок для оклейки кузова. Также свой каталог аксессуаров развернет ателье Mopar, в котором будет 120 позиций. Шесть из них устанавливаются только в дилерских центрах, другие можно самостоятельно установить дома и даже напечатать на 3D-принтере.

Почти любой элемент интерьера можно убрать или заменить. Например, вместо 20-дюймового экрана панели приборов можно использовать собственный смартфон, а кресло переднего пассажира заменить на детское. Сетчатая передняя панель приспособлена для крепления различных аксессуаров, скажем, подстаканников. Задний диван может складываться, освобождая пространство для багажа.

Фото: концепт Fiat Centoventi / Fiat

Коммерческий директор Fiat Франсуа Оливье заявил в интервью изданию Top Gear, что в течение трех последних лет проект Centoventi был для него очень важным и держался под личным контролем. И, что важнее, что концепт Centoventi "через два-три года" станет серийным.

Также интересно: Porsche назвала дату дебюта серийного Taycan