Автомобіль, який літає, вже нині не новизна, адже у цьому напрямку працює не один прогресивний розробник. По-справжньому унікальним є авто, яке "ходить пішки". Незвичну ідею запропонували корейці з Hyundai.

Elevate – таку назву отримав концепт. У нього, як і в більшості машин, чотири колеса, але закріплені вони на своєрідних ногах-важелях. Завдяки їм на бездоріжжі чи на складних ділянках Elevate може фактично крокувати.

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Кожен маніпулятор оснащений електромотором і згинається в кількох місцях, що забезпечує цій "чотириногій" машині кліренс у півтора метра. Зі слів розробників, їхньому авто під силу подолати навіть невеликий паркан. Переступити в дорожньому заторі через автомобілі й поїхати собі далі – про це, звісно, не йдеться.



Новинка від Hyundai



Авто, яке здатне "ходити пішки"

Концепція призначена для рятувальників та іншіих екстрених служб, які завдяки високій прохідності такого авто зможуть вільно пересуватися, наприклад, зоною стихійного лиха. Завдяки модульній платформі зі змінним кузовом Elevate може виконувати функцію і вантажного, і пасажирського транспорту.