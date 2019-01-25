Автомобиль, который летает, уже сейчас не новизна, ведь в этом направлении работает не один прогрессивный разработчик. По-настоящему уникально авто, которое "ходит пешком". Необычную идею предложили корейцы из Hyundai.

Elevate – такое название получил концепт. У него, как и у большинства машин, четыре колеса, но закреплены они на своеобразных ногах-рычагах. Благодаря им на бездорожье или на сложных участках Elevate может фактически шагать.

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Каждый манипулятор оснащен электромотором и сгибается в нескольких местах, что обеспечивает этой "четвероногой" машине клиренс в полтора метра. Со слов разработчиков, их авто под силу преодолеть даже небольшой забор. Переступить в дорожном заторе автомобили и поехать себе дальше – об этом, конечно, речь не идет.



Новинка от Hyundai



Авто, которое способно "ходить пешком"

Концепция предназначена для спасателей и прочих экстренных служб, которые благодаря высокой проходимости такого авто смогут свободно передвигаться, например, по зоне стихийного бедствия. Благодаря модульной платформе со сменным кузовом Elevate может выполнять функцию и грузового, и пассажирского транспорта.