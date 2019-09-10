Шоукар є прямою відсилкою до концепту Pony Coupe Concept 1974 року.

Hyundai представила концепт 45 EV, котрий, в свою чергу, наслідує давнішній концепт. А ні історичний, а ні новий прототип ніколи не матимуть серійного втілення, а слугують лише для демонстрації загальної стилістики певних моделей.

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На Франкфуртському автосалоні південнокорейський бренд представив кілька цікавих новинок, найефектнішою з яких стала концепція Hyundai 45 EV Concept. Цифра 45 у назві знаменує час, який минув з дебюту концепта Pony у 1974 році. Також 45 – це кут нахилу передньої і задньої стійок автомобіля. Hyundai каже, що це буде основоположна риса майбутніх електрчиних моделей марки.

Фото: Hyundai 45 EV Concept / Hyundai

Водночас, новий концепт демонструє еволюцію мови дизайну Hyundai Sensuous Sportiness. Зовнішні елементи включають фальшрешітку радіатора з “кінетичним” візерунком, що перегукується з таким же позаду.

Фото: Hyundai Pony Coupe Concept 1974 року / Carscoops

Салон Hyundai описується як “унікальний життєвий простір, здатний трансформуватися, щоб задовольнити широкий спектр потреб пасажирів”. Концепція 45 EV передбачає наявність функції “автопілот”, тож кермо та кокпіт у прототипа – речі другорядні, а головна увага приділялась оздобленню та “атмосфері” в салоні. Автомобіль обладнаний задніми сидіннями, які розкладаються в “шезлонги”, а передні можуть розвертатися на 180 градусів.

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