Шоукар является прямой отсылкой к концепту Pony Coupe Concept 1974 года.

Hyundai представила концепт 45 EV, который, в свою очередь, следует старому концепту. Ни исторический, ни новый прототип никогда не будут иметь серийного воплощения, а служат лишь для демонстрации общей стилистики определенных моделей.

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На Франкфуртском автосалоне южнокорейский бренд представил несколько интересных новинок, самой эффектной из которых стала концепция Hyundai 45 EV Concept. Цифра 45 в названии знаменует время, прошедшее с дебюта концепта Pony в 1974 году. Также 45 – это угол наклона передней и задней стоек автомобиля. Hyundai говорит, что это будет основополагающая черта будущих электрических моделей марки.

Фото: Hyundai 45 EV Concept / Hyundai

В то же время, новый концепт демонстрирует эволюцию языка дизайна Hyundai Sensuous Sportiness. Внешние элементы включают фальшрешетку радиатора с "кинетическим" узором, что перекликается с таким же позади.

Фото: Hyundai Pony Coupe Concept 1974 року / Carscoops

Салон Hyundai описывается как "уникальное жизненное пространство, способно трансформироваться, чтобы удовлетворить широкий спектр потребностей пассажиров". Концепция 45 EV предполагает наличие функции "автопилот", поэтому руль и кокпит в прототипа – вещи второстепенные, а главное внимание уделялось оформлению и "атмосфере" в салоне. Автомобиль оборудован задними сиденьями, которые раскладываются в "шезлонги", а передние могут поворачиваться на 180 градусов.

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