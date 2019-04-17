09:55, сьогодні

Японський виробник представив європейській публіці концепт IMQ з силовою установкою e-Power, яку серійні моделі марки отримають у 2022 році.

На автосалоні у Женеві компанія Nissan представила концепт IMQ з інноваційною електричною установкою e-Power. Автомобіль показує, яким буде наступний Qashqai та обіцяє електричну сутність усім моделям марки, починаючи з 2022 року

Nissan IMQ та e-Power

Компанія Nissan зробила ставку на електрокари: в найближчі роки японці планують перевести увесь свій модельний ряд на батареї та електромотори. Окрім того, автомобілі Nissan наступного покоління матимуть новий дизайн. Наприклад, концепт IMQ демонструє, як виглядатиме електричний кросовер С-класу, що прийде на заміну Qasqhai. Окрім інноваційної силової установки та футуристичного дизайну, шоу-кар також отримав систему напівавтономного управління ProPilot й технологію Invisible-to-Visible.

“Дизайн IMQ поєднує традиційні та сучасні японські тенденції. Він демонструє нашу нову концепцію Nissan Intelligent Mobility. В кросовері IMQ інтер'єр і екстер'єр створюють гармонійну єдність, що дає уявлення про напрямок розвитку нашого дизайну, який може використовуватися в кроссоверах третього покоління, призначених для Європи”, – сказав головний віце-президент Nissan з дизайну Альфонсо Альбайса.

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Nissan IMQ оснащений парою електромоторів загальною потужністю у 340 к.с. До складу силової установки також входить 1,5-літровий бензиновий двигун, який грає роль генератора для підзарядки батарей. У компанії кажуть, що силова установка e-Power забезпечує кросоверу відмінну стабільність та керованість на різних типах покриття, а особливо – на снігу.

Фото: концепт Nissan IMQ / Nissan

Nissan GT-R50

Несподіваним гостем Женевського автосалону став вражаючий суперкар Nissan GT-R50 by ItalDesign. Спорткар був створений, аби відзначити дві знаменні події: 50-ту річницю студії ItalDesign та півстоліття на конвеєрі моделі GT-R. Основою для нього стало серійне спорткупе Nissan GT-R NISMO зразка 2018 року.

Фото: Nissan GT-R50 by ItalDesign / Nissan

Спеціалісти славетної дизайн-студії створили для автомобіля унікальний кузов та внутрішнє оздоблення. Під капотом GT-R50 ховається потужний двигун VR38DETT – 3,8-літровий V6, потужність якого мотористи NISMO довели до 720 к.с. і 780 номів. Крім того, суперкар отримав і нову підвіску з системою безперервного регулювання демпфуючого зусилля BILSTEIN DampTronic I.

Після того, як ювілейний концепт дебютував на Фестивалі швидкості Гудвуді та відвідав кілька автошоу, компанія Nissan оголосила, що модель буде випущена обмеженою серією з 50 екземплярів. А на Женевському автосалоні представники Nissan розкрили інформацію про вартість Nissan GT-R50 by ItalDesign.

Цінник сягає 990 тисяч євро, хоча раніше передбачалось, що вартість спорткара становитиме “усього” 900 тисяч. Цікаво, що замовлення на машини приймають не дилери японської марки, а італійська майстерня.

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