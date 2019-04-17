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Японский производитель представил европейской публике концепт IMQ с силовой установкой e-Power, которую серийные модели марки получат в 2022 году.

На автосалоне в Женеве компания Nissan представила концепт IMQ с инновационной электрической установкой e-Power. Автомобиль показывает, каким будет следующий Qashqai и обещает электрическую сущность всем моделям марки, начиная с 2022 года

Nissan IMQ и e-Power

Компания Nissan сделала ставку на электрокары: в ближайшие годы японцы планируют перевести весь свой модельный ряд на батареи и электромоторы. Кроме того, у автомобилей Nissan следующего поколения будет новый дизайн. Например, концепт IMQ демонстрирует, как будет выглядеть электрический кроссовер С-класса, который придет на замену Qasqhai. Помимо инновационной силовой установки и футуристического дизайна, шоу-кар также получил систему полуавтономного управления ProPilot и технологию Invisible-to-Visible.

“Дизайн IMQ сочетает традиционные и современные японские тенденции. Он демонстрирует нашу новую концепцию Nissan Intelligent Mobility. В кроссовере IMQ интерьер и экстерьер создают гармоничное единство, что дает представление о направлении развития нашего дизайна, который может использоваться в кроссоверах третьего поколения, предназначенных для Европы”, – сказал главный вице-президент Nissan по дизайну Альфонсо Альбайса.

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Nissan IMQ оснащен парой электромоторов общей мощностью в 340 л.с. В состав силовой установки входит 1,5-литровый бензиновый двигатель, который играет роль генератора для подзарядки батарей. В компании говорят, что силовая установка e-Power обеспечивает кроссоверу отличную стабильность и управляемость на различных типах покрытия, особенно на снегу.

Фото: концепт Nissan IMQ / Nissan

Nissan GT-R50

Неожиданным гостем Женевского автосалона стал впечатляющий суперкар Nissan GT-R50 by ItalDesign. Спорткар был создан, чтобы отметить два знаменательных события: 50-летие студии ItalDesign и полвека на конвейере модели GT-R. Основой для него стало серийное спорткупе Nissan GT-R NISMO образца 2018 года.

Фото: Nissan GT-R50 by ItalDesign / Nissan

Специалисты знаменитой дизайн-студии создали для автомобиля уникальный кузов и внутреннее убранство. Под капотом GT-R50 скрывается мощный двигатель VR38DETT – 3,8-литровый V6, мощность которого мотористы NISMO довели до 720 л.с. и 780 нм. Кроме того, суперкар получил и новую подвеску с системой непрерывного регулирования демпфирующего усилия BILSTEIN DampTronic I.

После того, как юбилейный концепт дебютировал на Фестивале скорости в Гудвуде и посетил несколько автошоу, компания Nissan объявила, что модель будет выпущена ограниченной серией из 50 экземпляров. А на Женевском автосалоне представители Nissan раскрыли информацию о стоимости Nissan GT-R50 by ItalDesign.

Ценник составляет 990 тысяч евро, хотя ранее предполагалось, что стоимость спорткара составит “всего” 900 тысяч. Интересно, что заказы на машины не принимают дилеры японской марки, а итальянская мастерская.

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