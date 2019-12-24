Новоявленный автопроизводитель обещает вывести электрокар на рынок в конце 2020 года.

Один из многочисленных соперников Tesla Cybertruck раскрыл свои характеристики. Электрический пикап Lordstown Motors Endurance будет иметь четыре мотор-колеса общей мощностью около 600 л.с., запас хода в 322 км и стартовый ценник 52,5 тысячи долларов. Первые машины производитель обещает доставить клиентам в четвертом квартале 2020 – раньше Tesla Cybertruck.

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Пятиместный пикап Endurance, благодаря мотор-колесам, будет иметь полный привод уже в базовом исполнении, оцененном в 52,5 тысячи долларов, тогда как полноприводный двухмоторный Cybertruck обойдется минимум в 50 тысяч долларов (базовая версия - от 40 тысяч, трехмоторная, с запасом хода более 800 км - от 70 тысяч долларов). Правда, Tesla начнет поставлять машины клиентам только в 2021 году, а топовая версия Cybertruck появится не раньше 2022-го. Компания Lordstown Motors решила сконцентрироваться на выпуске одной модели, которую называет "рабочей лошадкой", чтобы опередить "Тесла".

Производитель пока не назвал емкость тяговой батареи (возможно, будет предложено несколько вариантов на выбор), однако указал, что минимальный запас хода электрического пикапа составит 322 километра (200 миль). Максимальная скорость LM Endurance - 128 км/ч. Максимальная масса буксировки – 2722 кг.

Фото: электропикап LM Endurance / Lordstown Motors

Кроме Tesla Cybertruck в конкурентах Endurance будет еще один четырехмоторный пикап от американского стартапа – Rivian R1T. Для него заявлены дальнобойность в 370 км (минимум) и базовая стоимость в 61 500 долларов. Производство R1T уже стартовало на рынке он ожидается в первой половине 2020 года.

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