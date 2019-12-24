Новоявлений автовиробник обіцяє вивести електрокар на ринок наприкінці 2020 року.

Один з числених суперників Tesla Cybertruck розкрив свої характеристики. Електричний пікап Lordstown Motors Endurance матиме чотири мотор-колеса загальною потужністю близько 600 к.с., запас ходу у 322 км та стартовий цінник 52,5 тисячі доларів. Перші машини виробник обіцяє доставити клієнтам у четвертому кварталі 2020 року – раніше за Tesla Cybertruck.

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П’ятимісний пікап Endurance, завдяки мотор-колесам, матиме повний привід вже у базовому виконанні, оціненому у 52,5 тисячі доларів, тоді як повнопривідний двомоторний Cybertruck обійдеться мінімум в 50 тисяч доларів (базова версія – від 40 тисяч, тримоторна, з запасом ходу більше 800 км – від 70 тисяч доларів). Щоправда, Tesla почне поставляти машини клієнтам лише у 2021 році, а топова версія Cybertruck з’явиться не раніше 2022-го. Компанія Lordstown Motors вирішила сконцентруватись на випуску однієї моделі, яку називає “робочою конячкою”, аби випередити “Теслу”.

Виробник поки що не назвав ємність тягової батареї (можливо, буде запропоновано кілька варіантів на вибір), однак вказав, що мінімальний запас ходу електричного пікапа становитиме 322 кілометри (200 миль). Максимальна швидкість LM Endurance – 128 км/год. Максимальна маса буксирування – 2722 кг.

Фото: електропікап LM Endurance / Lordstown Motors

Крім Tesla Cybertruck у конкурентах Endurance буде ще один чотиримоторний пікап від американського стартапу – Rivian R1T. Для нього заявлені дальнобійність у 370 км (мінімум) та базова вартість у 61,5 тисяч доларів. Виробництво R1T вже стартувало, на ринку він очікується у першій половині 2020 року.

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