Информация базируется на появлении официального эскиза автомобиля, однако подтверждения от производителя пока нет.

Австралийский портал Car Advice откопал на официальном канале Tesla в WeChat объявление о наборе специалистов для центра разработки и исследований американской марки в Китае. Вместе с изображениями актуальных моделей Tesla, в объявлении содержится картинка автомобиля, которого в линейке производителя сейчас нет – хэтчбека с классическими формами.

Смотрите также: Концепт Toyota Prius выглядит, как космолет с другой планеты (видео)

В объявлении говорится о том, что Tesla ищет специалистов для китайского центра R&D – разработки и исследований, чтобы автомобили марки были “не только “Сделаны в Китае”, но и разработаны в Китае”. Также поясняется, что американский автопроизводитель желает продавать в Поднебесной машины, которые будут соответствовать местному вкусу. Единственное изображение демонстрирует хэтчбек С-класса, который может стать прямым конкурентом популярного электрокара Nissan Leaf.

Фото: объявления об открытых вакансиях Tesla в Китае / Tesla

В планах Tesla подобная новинка никогда ранее не упоминалась. В очереди на конвейер стоят Tesla Model Y, Roadster, Cybertruck и грузовик Semi, расписание расписано на два-три года вперед. Однако в Китае недавно заработала "Гигафабрика", которая будет обеспечивать автомобилями местный рынок. Не исключено, что вместе с новосозданным R&D-центром, производственной площадке хватит мощностей для выпуска еще одной модели. И даже при условии ее появления в ближайшее время, говорить о хэтчбеке Tesla за пределами Китая пока рано.

Также интересно: Fisker Ocean – альтернатива кроссоверам "Теслы" оценена дешевле 40 тысяч долларов