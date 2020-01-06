Початкова ціна Tesla Model 3, виробленої на новому китайському заводі, становитиме $43 000 з урахуванням державних субсидій.

7 січня 2020 року розпочинаються поставки перших Tesla Model 3, які були вироблені на новому заводі Tesla в Шанхаї. Щоправда, працівникам заводу раніше продали 15 машин, які вони замовили попередньо.

Справжньою сенсацією стала ціна на нові автомобілі Tesla з китайського заводу. Як повідомила Tesla в соціальній мережі Weibo, початкова вартість китайської Tesla Model 3 становитиме 299 050 юанів, що становить приблизно 43 тисячі американських доларів. Це на 7 тисяч дешевше, ніж передбачалося. Зниження ціни відбулося завдяки субсидіям китайського уряду та налагодженню виробництва деяких комплектуючих в Піднебесній.

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Початкова задньопривідна модель Tesla Model 3 Standard Range Plus в Америці коштує дешевше – від 39 990 доларів США, а в Європі – від 44 390 євро. Тож китайська версія виявилась дорожчою за американську, але дешевшою за європейську. В Україну електромобілі Tesla офіційно не поставляються.

Нагадаємо, що Tesla запатентувала акумулятори, здатні "жити" мільйон миль.,