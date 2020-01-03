Наразі працездатність тягових батарей електрокарів Tesla становить приблизно 400 тисяч миль або близько 650 тисяч км.

Підрозділ компанії Tesla з Канади отримав патент на “діоксазолони та нітрильні сульфіти у якості добавок до електроліту для літій-іонних акумуляторів”. Нові компоненти мають збільшити працездатність елементів живлення більш, ніж вдвічі.

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Нова технологія була винайдена дослідниками з “Тесла” та науковцями університету Далхауз в Канаді.

Дослідники створили дослідний літієво-іонний осередок з “монокристалічним катодом NMC наступного покоління і новим вдосконаленим електролітом”, котрий міг працювати в надрах батареї протягом мільйона миль пробігу.

Батареї NMC містять катод з нікелем, марганцем і кобальтом, тоді як в осередках батарей Tesla сьогодні використовуються катоди типу NCA – нікель, кобальт, алюміній.

За неофіційними даними, осередки NMC будуть використовуватися для батарей Tesla Model 3 на ринку Китаю.

Нинішні акумулятори електрокарів Tesla нормально функціонують щонайменше 160 000 миль – 257 000 км, з втратою близько 10% від початкової ємності.

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