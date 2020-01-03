Сейчас работоспособность тяговых батарей электрокаров Tesla составляет примерно на 400 тысяч миль или около 650 тысяч км.

Подразделение компании Tesla из Канады получило патент на “диоксазолоны и нитрильные сульфиты в качестве добавок к электролиту для литий-ионных аккумуляторов”. Новые компоненты должны увеличить работоспособность элементов питания более, чем вдвое.

Смотрите также: Мужчина ввел себе в руку электронный чип для открывания Tesla Model 3 (видео)

Новая технология была изобретена исследователями из “Тесла” и учеными университета Далхауз в Канаде.

Исследователи создали опытный литиево-ионный очаг с “монокристаллическим катодом NMC следующего поколения и новым усовершенствованным электролитом”, который мог работать в недрах батареи в течение миллиона миль пробега.

Батареи NMC содержат катод с никелем, марганцем и кобальтом, тогда как в очагах батарей Tesla сегодня используются катоды типа NCA – никель, кобальт, алюминий.

По неофициальным данным, очаги NMC будут использоваться для батарей Tesla Model 3 на рынке Китая.

Нынешние аккумуляторы электрокаров Tesla нормально функционируют минимум 160 000 миль – 257 000 км, с потерей около 10% от первоначальной емкости.

Также интересно: Компания Human Horizons начала строительство умного города будущего