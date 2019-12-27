Экспериментальный город будущего строят в Шанхае. В нем будут высокотехнологичные дороги, беспилотные автобусы, покрытие 5G-интернет и многое другое.

Китайская компания Human Horizons взялась строить целый городок, в котором весь транспорт будет автономным, экологически чистым и безопасным, а инфраструктура города – "дружественная" к электрокарам и людям.

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Экспериментальный кампус расположен на территории Парка высоких технологий Чжанцзян в городе Шанхай. В нем компания Human Horizons создает и тестирует транспортную и коммуникационную инфраструктуры города будущего.

Проект Smart City является частью стратегического плана Human Horizons, названного 3 Smart: "умный автомобиль", "умная дорога", "умный город". В этом триединстве все части связаны между собой с помощью высокоскоростного интернета и технологии V2X (vehicle-to-everything, коммуникация машин с объектами инфраструктуры).

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Фактически Smart City образует экосистему для электрических беспилотников, где все приспособлено под них.

Информацию для центра управления цифровым городом будут собирать три беспилотных шаттлы с лазерными дальномерами, а весь комплекс представляет собой первую в мире 5G-систему контроля за автономным трафиком.

В демонстрационных видео от Human Horizons можно увидеть несколько концептов, ранее продемонстрированных публике. Самый интересный из них "электрический кроссовер, вдохновленный суперкарами" – HiPhi 1. Он оснащен более 500 датчиками и автопилотом третьего уровня, а также шестью вычислительными платформами и нейронной сетью, которая отвечает за обработку и передачу данных. Кроме того, в HiPhi 1 девять дверей, причем все разного типа.

Также в видео можно увидеть автономные пассажирские шаттлы и наиболее эффектный концепт китайской компании – Human Horizons Concept H.

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