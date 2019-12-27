Самоходный колесный дрон с аккумулятором будет приезжать на вызов пользователя и самостоятельно подключится к электрокару, чтобы подзарядить его.

Строить инфраструктуру зарядных станций – дорого и долго. Значительно практичнее выпускать зарядных роботов, считают в Volkswagen.

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Концепция Volkswagen предполагает, что каждый паркинг в городе может превратиться в станцию, где одновременно смогут заряжаться много автомобилей. Таким образом немецкий автопроизводитель готовится к тому времени, когда электротранспорт приобретет массовое распространение и развитие зарядной инфраструктуры не будет успевать за темпами роста количества батарейных машин.

Концептуальный робот оснащен 25-киловаттным блоком аккумуляторов, он способен самостоятельно находить на парковке электрокар и присоединяться к его порту. Мобильный пауэр-банк можно будет вызвать через мобильное приложение. А если автомобили оснастят необходимой программой, они смогут отправлять сообщения о низком заряде батареи, на который автоматически будут реагировать роботы-зарядники.

Фото: концептуальные зарядные работы Volkswagen / Volkswagen

Для ориентации в пространстве мобильный девайс будет иметь комплекс датчиков и сканеров, подобно бытовым роботам-уборщикам. Восстанавливать собственный энергозапас робот будет на док-станции, и делать это будет также самостоятельно.

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