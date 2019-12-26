Хотя это и напоминает игрушки, на самом деле является вполне серьезным инженерным проектом.

Ученые Стэнфордского университета знают, как поразить инвесторов и показать, на что были потрачены их средства. Кому же не понравится беспилотный электрокар, лихо кружит в фигурном скольжении боком.

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Фанаты трилогии “Назад в будущее” из Стэнфорда дали своему DeLorean имя Marty (Multiple Actuator Research Test bed for Yaw) – Исследовательская Платформа на Цепных Соленоидах для рыскания. Оригинальную силовую установку автомобиля команда инженеров заменили электрической, с крутящим моментом в 7000 Нм полностью автоматизированным управлением.

Набор GPS-антенн на крыше Marty отслеживает положение автомобиля в пространстве с точностью до пары сантиметров. Механические элементы рулевой системы, тормозной и контроля тяги перешли на электронные заменители. Подвеска автомобиля также подверглась капитальной модернизации и получила специальные настройки под дрифт.



Бортовой компьютер Marty за несколько секунд проложил себе дрифт-маршрут, заданной пользователем траектории. Ювелирная точность, с которой автомобиль выполняет фигурное катание боком, просто поражает.

Команда утверждает, что выступление Marty показало себя не хуже реальных чемпионов с дрифта. И с этим трудно спорить, после просмотра видео. Однако цель разработчиков “Марти” заключается не в создании шоукара или соперничестве с живыми дріфтерами, а в том, чтобы сделать системы Автопилот серийных автомобилей безопаснее, научив их “контролировать ситуацию в неконтролируемых условиях”. Например, во время внезапного появления пешехода на пути машины под автоматическим управлением.

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