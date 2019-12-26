Хоча це й нагадує забавки, насправді є цілком серйозним інженерним проектом.

Науковці Стенфордського університету знають, як вразити інвесторів та показати, на що були витрачені їхні кошти. Кому ж не сподобається безпілотний електрокар, що хвацько кружляє у фігурному ковзанні боком.

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Фанати трилогії “Назад у майбутнє” зі Стенфорду дали своєму DeLorean ім’я Marty (Multiple Actuator Research Test bed for Yaw) – Дослідницька Платформа на Ланцюгових Соленоїдах для рискання. Оригінальну силову установку автомобіля команда інженерів замінили електричною, з крутним моментом у 7000 Нм повністю автоматизованим управлінням.

Набір GPS-антен на даху Marty відстежує положення автомобіля в просторі з точністю до пари снатиметрів. Механічні елементи рульової системи, гальмівної та контролю тяги перейшли на електронні замінники. Підвіска автомобіля також зазнала капітальної модернізації та отримала спеціальні налаштування під дріфт.



Бортовий комп'ютер Marty за кілька секунд проклав собі дріфт-маршрут, заданою користувачем траєкторією. Ювелірна точність, з якою автомобіль виконує фігурне катання боком, просто вражає.



Команда стверджує, що виступ Marty показав себе не гірше за реальних чемпіонів з дріфту. І з цим важко сперечатись, після перегляду відео. Однак мета розробників “Марті” полягає не у створенні шоукара чи суперництві з живими дріфтерами, а в тому, щоб зробити системи Автопілот серійних автомобілів безпечнішими, навчивши їх “контролювати ситуацію в неконтрольованих умовах”. Наприклад, під час раптової появи пішохода на шляху машини під автоматичним управлінням.

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