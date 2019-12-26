Генрик Фискер утверждает, что его батарейный кроссовер будет лучше похожих машины от Tesla, Jaguar или Audi во всех отношениях. Фирма малыми порциями выдает информацию о своей новинке, которую покажет публике полностью на выставке CES.

Основатель Fisker продолжает делиться подробностями о своем новом детище. И просит не сравнивать электрический кроссовер "Океан" с габаритными одноклассниками, в том числе Tesla Model Y. Мол, он будет лучшим во всем. Последняя из раскрытых особенностей Ocean – передние кресла с подсветкой.

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Генрик Фискер, из-под пера которого вышли BMW Z8 и Aston Martin DB9 показал фрагмент интерьера новинки собственной фирмы. В дорогих комплектаций Fisker Ocean будет "кристаллическая" иллюминация. Подробнее о необычной опции расскажут 7 января, во время публичного дебюта кроссовера на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.

В числе других особенностей электрокроссовера, раскрытых ранее: светодиодные повторители указателей поворота на задних стойках, выдвижные ручки дверей, крыша с солнечными панелями и режим "Калифорния", с которым кроссовер превращается в полностью открытый "кабриолет".

Силовая установка Fisker Ocean состоит из пары электромоторов и батареи емкостью более 80 киловатт-часов, которая обеспечивает запас хода в 483 километров.

Фото: электрический кроссовер Fisker Ocean и его особенности / Fisker, Motor1

Fisker Ocean обещают поставить на конвейер в 2021 году. Заявленная рыночная стоимость в США – от 40 тысяч долларов. При этом Fisker намерена не только продавать кроссовер, но и сдавать его в аренду по 379 долларов в месяц. Заказать Fisker Ocean можно уже сейчас, для этого нужно загрузить специальное приложение для смартфона и внести депозит в размере 250 долларов.

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