Британский автопроизводитель имеет долгую историю в самолетостроении, а теперь хочет стать номером один в частной авиации с одноместным джетом ionBird.

Компания Rolls-Royce представила прототип одноместного самолета ionBird с тремя электромоторами мощностью в 750 кВт (1020 л. с.), способный развивать максимальную скорость в 480 км / ч. С ним Rolls-Royce надеется установить рекорд.

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Электросамолет создан в сотрудничестве с производителем электромоторов YASA и авиационным стартапом Electroflight. Первые полеты и попытку установить рекорд скорости планируют провести весной 2020 года.

Фото: электрический самолет Rolls-Royce ionBird / Rolls-Royce

Самолет оборудован тяговой батареей с 6 тысячами ячеек. Компания утверждает, что это самая высокая плотность размещения ячеек в батарее, установленной на летательном аппарате. Она должна обеспечить самолете запас хода в воздухе до 320 км. Эффективность энергосистемы достигает 90%, для сравнения их эффективность в болидах Формула-1 составляет лишь 50%.

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