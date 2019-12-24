402,336 км/ч, если точнее – 250 миль в час.

Британская компания McLaren Automotive завершила скоростные тесты своего трехместного гиперкара Speedtail. Предсерийный прототип с кодовым обозначением XP2 больше 30(!) раз развил максимальную скорость более 250 миль в час.

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Испытания проводились на взлетно-посадочной полосе Космического центра Кеннеди во Флориде. Результат, показанный Speedtail, обеспечил ему звание самого быстрого автомобиля марки – этот титул ранее принадлежал легендарному McLaren F1, который в свое время показывал рекордные 386,4 км/час.

McLaren Speedtail, вместе с Senna и Elva, формирует новую линейку моделей марки, обозначенную, как Ultimate Series. ”Быстрохвостый" гиперкар оснащается гибридной силовой установкой, унаследованной от McLaren P1. Бензоэлектрический агрегат автомобиля продуцирует 1070 л.с. мощности и 1150 Нм крутящего момента.

Аккумулятор собственной разработки McLaren имеет удельную мощность в 5,2 киловатта на килограмм – производитель утверждает, что это лучшее соотношение среди всех существующих высоковольтных батарей. Speedtail оснащен беспроводной зарядкой и высокоэффективной системой рекуперации энергии торможения.

Фото: McLaren Speedtail / McLaren

McLaren Speedtail выпустят серией из 106 автомобилей, каждый стоимостью от 1,75 млн британских фунтов ($2,26 млн). Все они уже раскуплены, а получить машины клиенты смогут, начиная с февраля 2020 года.

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