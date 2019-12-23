Итальянский производитель поделился некоторыми подробностями о своем первом SUV. Базой для него послужит спорткар Roma.

В интервью британскому изданию Auto Express главный инженер итальянской марки рассказал отдельные технические подробности Purosangue – первого кроссовера Ferrari.

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Самым важным из всего сказанного Майклом Лейтерсом является то, что дебютный кроссовера Ferrari разделит платформу с представленным недавно спортивным купе Roma, которое производитель называет спорткаром начального уровня.

Фото: Ferrari Roma / Ferrari

Отсюда два вывода: кроссовер должен дебютировать в 2021 году как модель 2022 года; автомобиль ориентирован на массового потребителя, а следовательно, должен быть относительно доступным. Про силовую установку главный инженер марки мог рассказать немного, однако отметил, что в любом случае она будет электрифицированной.

Фото: неофициальные рендеры кроссовера Ferrari Purosangue / Auto Express, Autoevolution, Motor1

При этом итальянцы одновременно ведут разработку двух архитектур для кроссоверов с передним и задним расположением двигателя. Очевидно, речь идет о размещении на задней оси электромотора для гибридной версии модели. Базовым будет Purosangue с обычным ДВС и заднеприводной трасмиссией. Платформа Roma/Purosangue позволяет оснащать кроссовер двигателями на шесть, восемь и двенадцать цилиндров, плюс электромотор.

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