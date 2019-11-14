Итальянский производитель представил новый суперкар, который называет "новой Сладкой жизнью" и реминисценцией классики.

Ferrari Roma пытается охватить вместе все итальянское: древнюю столицу, классические модели, фильмы Федерико Феллини, рыбацкий городок на берегу Адриатики, гоночный трек, роскошь и простоту.

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Новинку выделяют переднемоторная компоновка и минималистичный дизайн. Ferrari Roma займет место в модельном ряду марки над кабриолетом Portofino (название рыбацкого городка) и получит некоторые его компоненты, а также агрегаты от флагманской SF90 Stradale (“Дорога” по-итальянски), двигатель которой представляет собой эволюцию мотора модели 488 Pista (“Трек” на итальянском).

Фото: Ferrari Roma / Ferrari

От гибрида SF90 Stradale новинка унаследовала 8-позиционный “робот”, который работает в паре с четырехкратным победителем конкурса “Двигатель года” – 3,9-литровым V8 турбо. Производительность силовой установки Ferrari Roma составляет 620 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Ускорение с 0 до 100 км/ч занимает у Ferrari Roma 3,4 секунды, а максимальная скорость превышает 320 километров в час. Roma относится к компактным моделям: длина купе составляет 4656 мм, ширина – 1974 мм, высота – 1301 мм.



Фото: Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso / Ferrari

Итальянцы говорят, что создавали образ Roma с оглядкой на классические модели Ferrari 1950-60-х годов: 250 GT Berlinetta Lusso и 250 GT 2+2. При этом и внешний вид, и техническое оснащение новинки совсем не похожи на что-то классическое: купе щеголяет светодиодной оптикой, полностью цифровой панелью приборов, инновационным трехсекционным селектором коробки передач и самой современной мультимедийной системой с вертикальным экраном.



Фото: Ferrari 250 GT 2+2 / Ferrari

Ferrari пока не навзала дату публичного дебюта Roma, сроки начала продаж и стоимость. Не исключено, что новинку покажут на автосалоне в Лос-Анджелесе на следующей неделе. А ценник, по слухам, будет немного выше, чем у кабриолета Portofino, который в Европе стоит минимум 190 тысяч евро.

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