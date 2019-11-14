Італійський виробник представив новий суперкар, який називає "новим Солодким життям" і ремінісценцією класики.

Ferrari Roma намагається охопити разом усе італійське: древню столицю, класичні моделі, фільми Федеріко Фелліні, рибальське містечко на березі Адріатики, гоночний трек, розкіш і простоту.

Також цікаво: В Дубаї представлений новий гіперкар Ajlani Drakuma

Новинку вирізняють передньомоторне компонування та мінімалістичний дизайн. Ferrari Roma займе місце в модельному ряду марки над кабріолетом Portofino (назва рибацького містечка) і отримає деякі його компоненти, а також агрегати від флагманської SF90 Stradale (“Дорога” італійською), двигун якої являє собою еволюцію мотора моделі 488 Pista (“Трек” італійською).

Фото: Ferrari Roma / Ferrari

Від гібрида SF90 Stradale новинка успадкувала 8-позиційний “робот”, котрий працює в парі з чотириразовим переможцем конкурсу “Двигун року” – 3,9-літровим V8 турбо. Продуктивність силової установки Ferrari Roma становить 620 кінських сил та 760 Нм крутного моменту. Прискорення від 0 до 100 км/год займає у Ferrari Roma 3,4 секунди, а максимальна швидкість перевищує 320 кілометрів на годину. Roma відноситься до компактних моделей: довжина купе становить 4656 мм, ширина – 1974 мм, висота – 1301 мм.



Фото: Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso / Ferrari

Італійці кажуть, що створювали образ Roma з оглядкою на класичні моделі Ferrari 1950-60-х років: 250 GT Berlinetta Lusso та 250 GT 2+2. При цьому і зовнішній вигляд, і технічне оснащення новинки зовсім не схожі на щось класичне: купе хизується світлодіодною оптикою, повністю цифровою панеллю приладів, інноваційним трисекційним селектором коробки передач та найсучаснішою мультимедійною системою з вертикальним екраном.



Фото: Ferrari 250 GT 2+2 / Ferrari

Ferrari поки не навзала дату публічного дебюту Roma, терміни початку продажів та вартість. Не виключено, що новинку покажуть на автосалоні в Лос-Анджелесі наступного тижня. А цінник, за чутками, буде трохи вищим, ніж у кабріолета Portofino, котрий в Європі коштує мінімум 190 тисяч євро.

Також цікаво: McLaren презентував суперкар Elva зовсім без даху