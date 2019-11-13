Поки що у вигляді дизайнерського концепта, якому пророкують силову установку потужністю у 1200 кінських сил.

В Дубаї розпочав роботу Міжнародний автосалон, котрий зібрав найпотужніші та найдорожчі нові автомобілі планети. Своє творіння в столиці Еміратів представив і аравійський стартап Ajlani Motors.

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Фірма Ajlani Motors заявила про себе зовсім недавно, пообіцявши стати матір’ю драконів. Тізери, показані молодим виробником минулого місяця, демонстрували затемнені обриси машини з назвою Dragon, однак на світло дня концепт вивели під співзвучним іменем Drakuma.

“Власників таких машин не цікавить різниця в частки секунди, при розгоні. Нас це теж не хвилює. Ми хочемо побудувати автомобіль, який буде виглядати відповідно своїй вартості”, – заявив засновник фірми Башар Ажлані. Приклад подібного підходу Ажлані вважає італійську марку Pagani.

Фото: концепт Ajlani Drakuma / Top Gear, Ajlani Motors

Ajlani Drakuma планують оснащувати традиційним ДВЗ – твін-турбо V8, розміщеним в межах колісної бази, позаду кокпіта. Заявлена потужність у 1200 к.с., однак походження цього агрегату поки не відомо.

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