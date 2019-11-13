Пока что в виде дизайнерского концепта, которому прочат силовую установку мощностью в 1200 лошадиных сил.

В Дубае начал работу Международный автосалон, который собрал самые мощные и дорогие новые автомобили планеты. Свое творение в столице Эмиратов представил и аравийский стартап Ajlani Motors.

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Фирма Ajlani Motors заявила о себе совсем недавно, пообещав стать матерью драконов. Тизеры, показанные молодым производителем в прошлом месяце, демонстрировали затемненные очертания машины с названием Dragon, однако на свет дня концепт вывели под созвучным именем Drakuma.

“Владельцев таких машин не интересует разница в доли секунды при разгоне. Нас это тоже не волнует. Мы хотим построить автомобиль, который будет выглядеть согласно своей стоимости”, – заявил основатель фирмы Башар Ажлани. Примером подобного подхода Ажлани считает итальянскую марку Pagani.

Фото: концепт Ajlani Drakuma / Top Gear, Ajlani Motors

Ajlani Drakuma планируют оснащать традиционным ДВС твин-турбо V8, расположенным в пределах колесной базы, позади кокпита. Заявлена мощность в 1200 л. с., однако происхождение этого агрегата пока не известно.

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