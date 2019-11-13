Форми кузову спідстера створюють аеродинамічний бар'єр, який замінює лобове скло, але якщо потрібно – можна замовити і звичайне.

Новий McLaren одразу ж зарахували в лінійку моделей Ultimate Series, котра вже включає суперкари P1, Senna та Speedtail. Це означає, що автомобіль буде випущений обмеженою серією, а його цінник буде семизначним.

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McLaren Elva успадкував ідеологію та назву від спідстера який випускався в 60-х роках минулого століття. Як і оригінальний McLaren Elva M1A, новий суперкар позбавлений навіть натяку на повноцінне скління. Замість того, від вітру в обличчя водія та пасажира суперкара захищає продумана аеродинаміка: вентиляційні отвори в капоті, повітроводи над передніми крилами та активні дефлектори. Плюс, в багажному відсіку автомобіля зберігається пара шоломів, а у якості додаткової опції пропонується звичайне лобове скло.

Фото: McLaren Elva / McLaren

“Ельфа” оснащується 4-літровим V8 з турбонаддувом і семипозиційним “роботом”. Продуктивність агрегата становить 803 к.с. та 800 Нм. Кузов Elva виготовлений з карбону, а в конструкції використовується багато алюмінію, що забезпечує йому низьку вагу. Виробник заявляє, що від 0 до 100 км/год спідстер здатен розганятись менш, ніж за три секунди, а до другої сотні на спідометрі добирається за 6,7 секунди, що робить його швидшим за Senna.



Фото: McLaren Elva з лобовим склом / McLaren

McLaren збере лише 399 примірників Elva. Базова вартість кожного – 1 425 000 фунтів або 1 830 000 доларів. Фінальна вартість кожного автомобіля залежатиме від обраних додаткових опцій і рівня персоналізації за програмою McLaren Special Operations (MSO). Перші машини клієнти зможуть отримати ближче до кінця наступного року.

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