Формы кузова спидстера создают аэродинамический барьер, который заменяет лобовое стекло, но если нужно – можно заказать и обычное.

Новый McLaren сразу же зачислили в линейку моделей Ultimate Series, которая уже включает суперкары P1, Senna и Speedtail. Это означает, что автомобиль будет выпущен ограниченной серией, а его ценник будет семизначным.

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McLaren Elva унаследовал идеологию и название от спидстера который выпускался в 60-х годах прошлого века. Как и оригинальный McLaren Elva M1A, новый суперкар лишен даже намека на полноценное остекление. Вместо того, от ветра в лицо водителя и пассажира суперкара защищает продуманная аэродинамика: вентиляционные отверстия в капоте, воздуховоды над передними крыльями и активные дефлекторы. Плюс, в багажном отсеке автомобиля хранится пара шлемов, а в качестве дополнительной опции предлагается обыкновенное лобовое стекло.

Фото: McLaren Elva / McLaren

"Эльфа" оснащается 4-литровым V8 с турбонаддувом и семипозиционным "роботом". Производительность агрегата составляет 803 л.с. и 800 Нм. Кузов Elva изготовлен из карбона, а в конструкции используется много алюминия, что обеспечивает ему низкий вес. Производитель заявляет, что от 0 до 100 км/ч спидстер способен разгоняться менее, чем за три секунды, а до второй сотни на спидометре добирается за 6,7 секунды, что делает его быстрее Senna.



Фото: McLaren Elva с лобовым стеклом / McLaren

McLaren соберет только 399 экземпляров Elva. Базовая стоимость каждого – 1 425 000 фунтов или 1 830 000 долларов. Финальная стоимость каждого автомобиля будет зависеть от выбранных дополнительных опций и уровня персонализации по программе McLaren Special Operations (MSO). Первые машины клиенты смогут получить ближе к концу следующего года.

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