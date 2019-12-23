Італійський виробник поділився деякими подробицями про свій перший SUV. Базою для нього послужить спорткар Roma.

В інтерв’ю британському виданню Auto Express головний інженер італійської марки розповів про окремі технічні подробиці Purosangue – першого кросовер Ferrari.

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Найважливішим з усього сказаного Майклом Лейтерсом є те, що дебютний кросовера Ferrari розділить платформу з представленим нещодавно спортивним купе Roma, котре виробник називає спорткаром початкового рівня.

Фото: Ferrari Roma / Ferrari

Звідси два висновки: кросовер має дебютувати у 2021 році, як модель 2022-го; автомобіль орієнтований на масового споживача, а отже, повинен бути відносно доступним. Про силову установку головний інженер марки розповісти міг небагато, однак зазначив, що в будь-якому випадку вона буде електрифікованою.

Фото: неофіційні рендери кросовера Ferrari Purosangue / Auto Express, Autoevolution, Motor1

При цьому італійці одночасно ведуть розробку двох архітектур для кросоверів з переднім і заднім розташуванням двигуна. Вочевидь, мова йде про розміщення на задній осі електромотора для гібридної версії моделі. Базовим буде Purosangue зі звичайним ДВЗ та задньопривідною трасмісією. Платформа Roma/Purosangue дозволяє оснащувати кросовер двигунами на шість, вісім та дванадцять циліндрів, плюс електромотор.

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