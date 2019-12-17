Традиційно, дебютант займе місце між Macan S та Macan Turbo.

Новий Porsche Macan GTS виробник називає “найспортивнішим Макан”. Кросовер отримав додаткову потужність, особливе оздоблення та вищий, ніж у звичайного Macan, цінник.

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Попередній Porsche Macan GTS з 2,9-літровим V6 турбо розвивав потужність у 360 коней, новий має в запасі на 20 сил більше. І на 25 к.с. більше, ніж в актуального Macan S. Від нуля до першої сотні на спідометрі новий кросовер прискорюється за 4,9 секунди, а з опційним пакетом Sport Chrono – за 4,7 секунди. Максимальна швидкість – 261 км/год.

Набір стандартного оснащення новинки включає спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами і зменшенням дорожнього просвіту на 15 мм, 20-дюймові колісні диски особливого дизайну, 360-міліметрові гальма, спортивний випуск, особливий декор кузова та інтер’єру з чорними акцентами та тоновану світлодіодну оптика. Опційно доступні композитні гальмівні механізми і пневмоелементи, які дозволять зменшити кліренс ще на 10 мм.

Фото: Porsche Macan GTS 2020 / Porsche

У продаж Porsche Macan GTS 2020 надійде влітку наступного року. Ціни оголошені поки що тільки для ринку США, де кросовер коштуватиме від 71 300 доларів.

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