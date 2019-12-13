Тізерне зображення новинки, яка готується до дебюту наступного року, було виявлене у презентаційних матеріалах GLA.

Mercedes-Benz готує до випуску третю модель з електричного сімейства EQ. Слідом за кросовером та бізнес-седаном повинен вийти відносно доступний крос-хетч з індексом EQA.

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Фото: концепт Mercedes-Benz EQA / Daimler

Перший концепт EQA, представлений у Франкфурті, був тридверним і ближчим до класу хетчбеків, ніж до кросоверів. Однак шпигунські знімки свідчать, що від кузову купе німецька марка вирішила відмовитись на догоду сучасним трендам, так само, як і зробити електричний аналог не A-Class, а GLA.



Фото: шпигунський знімок тестового мула Mercedes-Benz EQA / Motor1

Судячи з зображень, особливих дизайнерських витребеньок від компактного електро-кросовера чекати не варто, він буде схожим і на свій бензиновий аналог, і на інші моделі EQ – глуха панель на місці радіаторної решітки, блакитна підсвітка, глянцевий екстер’єр та цифрові нутрощі.

Дебютує серійний Mercedes-Benz EQA протягом наступного року, а слідом за ним має вийти і старша модель під індексом EQB. Звичайний GLA також отримає енергетичний заряд наступного року – для нього готують як мінімум дві гібридні силові установки, з якими він зможе проїжджати на чистій електроенергії до 70 кілометрів.

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