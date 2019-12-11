Компактний кросовер модельного року 2020 злегка додав у розмірах і став повнопривідним вже у базовій комплектації.

Компанія Mercedes-Benz представила новий GLA – свою “восьму й останню з компактних моделей в актуальній лінійці”. Це також найменший і найдоступніший автомобіль з позашляховими можливостями. Модель першого покоління була представлена у 2013 році і вже прийшов час для зміни поколінь, однак Mercedes у своєму прес-релізі про це не згадує.

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Фото: Mercedes-Benz GLA 200 2020 / Daimler

Mercedes-Benz говорить про наступні зміни у GLA 2020:

Більш ніж на десять сантиметрів вищий за попередника, але на півтора сантиметри коротший;

Пропонує більше простору для ніг пасажирів ззаду та на передньому сидінні;

Реагує на критичні ситуації, коли водій цього не робить, завдяки стандартній системі Active Brake Assist з функцією автоматичного гальмування;

Розширені функції комплексу допомоги водію, включаючи автоматичне увімкнення сигналу повороту, функцію аварійного коридору, функцію попередження про пішоходів, велосипедистів чи транспортні засоби у закритих для водія зонах огляду;

Найдоступніши модель у сімействі позашляховиків Mercedes-Benz та спортивний і стильний молодший брат GLB;

Має дуже низький коефіцієнт опору повітрю – cd показник від 0,28;

Фірмова система повного приводу 4MATIC та комплекс позашляхових налаштувань включені в стандартне виконання моделі;

Стандартне оснащення моделі включає інформаційно-розважальну систему MBUX з інтуїтивним управлінням.

Фото: порівняння змін Mercedes-Benz GLA / Daimler

Дилери Mercedes-Benz реалізували більше мільйона GLA зразка 2013 року і в Daimler переконані в успіху його наступника. Продажі в Європі стартують навесні 2020 року, слідом таку можливість отримають покупці у США та Китаї.

Фото: Mercedes-AMG GLA 35 4Matic 2020 / Daimler

На старті продажів GLA 2020 буде доступний у двох виконаннях: GLA 200 з 1,33-літровим турбомотором (163 к.с., 230 Нм) та AMG GLA 35 4Matic з дволітровою “четвіркою” (306 к.с., 400 Нм). Молодша модель оснащується 7-ступеневим “роботом”, а AMG має фірмову спорт-коробку SpeedShif DCT. Вправу на прискорення з місця до 100 км/год компактні кросовери виконують за 8,7 та 5,1 секунди, відповідно.

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