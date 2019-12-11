Компактный кроссовер модельного года 2020 слегка прибавил в размерах и стал полноприводным уже в базовой комплектации.

Компания Mercedes-Benz представила новый GLA – свою "восьмую и последнюю из компактных моделей в актуальной линейке". Это также самый маленький и самый доступный автомобиль с внедорожными возможностями. Модель первого поколения была представлена в 2013 году и уже пришло время для смены поколений, однако Mercedes в своем пресс-релизе об этом не вспоминает.

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Фото: Mercedes-Benz GLA 200 2020 / Daimler

Mercedes-Benz говорит о следующих изменениях в GLA 2020:

Более чем на десять сантиметров выше предшественника, но на полтора сантиметра короче;

Предлагает больше пространства для ног пассажиров сзади и на переднем сиденье;

Реагирует на критические ситуации, когда водитель этого не делает, благодаря стандартной системе Active Brake Assist с функцией автоматического торможения;

Расширены функции комплекса помощи водителю, включая автоматическое включение сигнала поворота, функцию аварийного коридора, функцию предупреждения о пешеходах, велосипедистах или транспортных средствах в закрытых для водителя зонах обзора;

Самые доступные модели в семействе внедорожников Mercedes-Benz и спортивный и стильный младший брат GLB;

Имеет очень низкий коэффициент сопротивления воздуху – cd показатель от 0,28;

Фирменная система полного привода 4MATIC и комплекс внедорожных настроек включены в стандартное исполнение модели;

Стандартное оснащение модели включает информационно-развлекательную систему MBUX с интуитивным управлением.

Фото: сравнение изменений Mercedes-Benz GLA / Daimler

Дилеры Mercedes-Benz реализовали более миллиона GLA образца 2013 года и в Daimler убеждены в успехе его преемника. Продажи в Европе стартуют весной 2020 года, вслед такую возможность получат покупатели в США и Китае.

Фото: Mercedes-AMG GLA 35 4Matic 2020 / Daimler

На старте продаж GLA 2020 будет доступен в двух исполнениях: GLA 200 с 1,33-литровым турбомотором (163 л.с., 230 Нм) и AMG GLA 35 4Matic с двухлитровой “четверкой” (306 л.с., 400 Нм). Младшая модель оснащается 7-ступенчатым “роботом”, а AMG имеет фирменную спорт-коробку SpeedShif DCT. Упражнение на ускорение с места до 100 км/ч компактные кроссоверы выполняют за 8,7 и 5,1 секунды соответственно.

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