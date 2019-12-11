Самые популярные SUV марки, которые уже много лет также являются лидерами в своем классе, подверглись масштабной модернизации. Машины сохранили рамную конструкцию, но впервые получили независимую подвеску и дизельный мотор. А в салоне – пять дисплеев.

Chevrolet Tahoe и его удлиненная версия – Suburban, чрезвычайно популярны в США и Канаде. Смена поколений этой модели является чрезвычайно важным для производителя, а потому модернизации внедорожников General Motors провела всестороннюю.

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Новые Tahoe и Suburban 2021 модельного года унифицированы с пикапом Chevrolet Silverado, который сменил поколение почти два года назад. При этом передняя часть Tahoe и Suburban идентична. От двухэтажной оптики дизайнеры отказались, оставив только стилизацию, сами фары теперь расположены в верхней части конструкции. Базовые версии внедорожников комплектуются 18-дюймовыми колесными дисками, более дорогие – диаметром 20 или 22 дюйма.

Стальная рама Chevrolet Tahoe 2021 также новой конструкции, прочная и с низким уровнем расположения пола. Колесная формула внедорожника нового поколения выросла на 12,5 см до 307 см, а длина теперь составляет 535 см, что почти на 17 см больше чем у предшественника. Chevrolet Suburban получил дополнительные 10,5 см в базе (340 см) и плюс 3 см к длине – 573 см.

Фото: Chevrolet Tahoe 2021 / Chevrolet

Дополнительное пространство пошло на +40% места для ног пассажиров третьего ряда, а в случае Tahoe, еще и на увеличение багажника с 433 до 733 литров. А вот новый Suburban при складывании всех кресел вмещает 4097 литров поклажи – на 19% больше, чем предыдущая модель. Второй ряд кресел имеет продольное регулирование в диапазоне 25,5 см.

Интерьер кроссоверов также идентичен. Панель приборов осталась аналоговой, а от рукоятки КП решили отказаться, заменив ее на несколько клавиш, справа от руля.

Базовое оснащение включает 10-дюйовий экран медиасистемы с Apple CarPlay и Android Auto, дисплей маршрутного компьютера диагональю 4,2 дюйма или опциональный 8-дюймовый, 15-дюймовый проекционный дисплей, а также развлекательная система для задних пассажиров с двумя экранами по 12,6 дюйма.

Chevrolet Tahoe и Suburban предлагаться в США в шести вариантах оснащения: базовые LS и LT, внедорожный Z71, спортивный RST, люксовые Premier и High Country. Среди опций есть передатчик Wi-Fi, панорамная крыша, девять камер кругового обзора (включая выносную камеру для установки на прицеп) и длинный список электронных ассистентов водителя.

Фото: Chevrolet Suburban 2021 / Chevrolet

Впервые обе модели предлагаются с независимой задней подвеской, вместо неразрезного моста. Tahoe и Suburban теперь оборудованы еще и пневматической подвеской, которая может изменять дорожный просвет в диапазоне 102 мм. Опционально, по-прежнему доступна подвеска с регулировкой жесткости Magnetic Ride Control.

Более того, список доступных для новинок моторов пополнил дизель – 3-литровый шестицилиндровый Duramax производительностью в 281 л.с. и 623 Нм. Бензиновые атмосферники V8 остались от прошлого поколения, однако были модернизированы. Основным остался мотор объемом 5,3 литра с отдачей в 360 л.с. и 519 Нм, а 6,2-литровый мотор на 426 л.с. и 623 Нм предназначен топовым версиям, как High Country. Со всеми моторами совмещается исключительно 10-ступенчатый автомат. Базовые версии внедорожников имеют задний привод, а дорогие – полноприводные, с понижающей передачей.

У дилеров марки в США машины появятся в середине 2020 года, цены будут объявлены ближе к началу продаж. Однако к тому времени концерн GM должен представить модели-близнецы – GMC Yukon и Cadillac Escalade.

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