Найпопулярніші SUV марки, що вже багато років також є лідерами у своєму класі, зазнали масштабної модернізації. Машини зберегли рамну конструкцію, але вперше отримали незалежну підвіску та дизельний мотор. А в салоні – п'ять дисплеїв.

Chevrolet Tahoe та його подовжена версія – Suburban, надзвичайно популярні у США та Канаді. Зміна поколінь цієї моделі є надзвичайно важливою для виробника, а тому до модернізацію позашляховиків General Motors провела всебічну.

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Нові Tahoe та Suburban 2021 модельного року уніфіковані з пікапом Chevrolet Silverado, котрий змінив покоління майже два роки тому. При цьому передня частина Tahoe та Suburban ідентична. Від двоповерхової оптики дизайнери відмовились, залишивши лише стилізацію, самі ж фари тепер розміщені у верхній частині конструкції. Базові версії позашляховиків комплектуються 18-дюймовими колісними дисками, дорожчі – діаметром 20 або 22 дюйми.

Сталева рама Chevrolet Tahoe 2021 також нової конструкції, міцніша і з нижчим рівнем розташування підлоги. Колісна позашляховика нового покоління зросла на 12,5 см до 307 см, а довжина тепер становить 535 см, що майже на 17 см більше ніж у попередника. Chevrolet Suburban отримав додаткові 10,5 см в базі (340 см) та плюс 3 см до довжини – 573 см.

Фото: Chevrolet Tahoe 2021 / Chevrolet

Додатковий простір пішов на +40% місця для ніг пасажирів третього ряду, а у випадку Tahoe, ще й на збільшення багажника з 433 до 733 літрів. Зате новий Suburban при складанні усіх крісел вміщує 4097 літрів поклажі – на 19% більше, ніж попередня модель. Другий ряд крісел має повздовжнє регулювання в діапазоні 25,5 см.

Інтер’єр кросоверів також ідентичний. Панель приладів залишилась аналоговою, а від руків’я КП вирішили відмовитись, замінивши її на кілька клавіш, праворуч від керма.

Базове оснащення включає 10-дюйовий екран медіасистеми з Apple CarPlay та Android Auto, дисплей маршрутного комп'ютера діагоналлю 4,2 дюйми або опційний 8-дюймовий, 15-дюймовий проекційний дисплей, а також розважальна система для задніх пасажирів з двома екранами по 12,6 дюйма.

Chevrolet Tahoe та Suburban пропонуватимуться у США в шести варіантах оснащення: базові LS і LT, позашляховий Z71, спортивний RST, люксові Premier та High Country. Серед опцій є передавач Wi-Fi, панорамний дах, дев'ять камер кругового огляду (включаючи виносну камеру для установки на причіп) і довгий список електронних асистентів водія.

Фото: Chevrolet Suburban 2021 / Chevrolet

Вперше обидві моделі пропонуються з незалежною задньою підвіскою, замість нерозрізного моста. Tahoe і Suburban відтепер обладнані ще й пневматичною підвіскою, яка може змінювати дорожній просвіт в діапазоні 102 мм. Опційно, як і раніше, доступна підвіска з регулюванням жорстості Magnetic Ride Control.

Більше того, список доступних для новинок моторів поповнив дизель – 3-літровий шестициліндровий Duramax продуктивністю у 281 к.с. і 623 Нм. Бензинові атмосферники V8 залишились від минулого покоління, однак були модернізовані. Основним залишився мотор об'ємом 5,3 літри з віддачею у 360 к.с. і 519 Нм, а 6,2-літровий мотор на 426 к.с. і 623 Нм призначений топовим версіям, як High Country. З усіма моторами поєднується виключно 10-ступеневий автомат. Базові версії позашляховиків мають задній привід, а дорожчі – повнопривідні, з заниженою передачею.

У дилерів марки в США машини з'являться в середині 2020 року, ціни будуть оголошені ближче до початку продажів. Однак до того часу концерн GM повинен представити моделі-близнюки – GMC Yukon та Cadillac Escalade.

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