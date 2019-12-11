Новоявлений автовиробник називається Lordstown Motors Corp, планує випускати виключно електрокари і скуповує усе, що спродує General Motors.

Стало відомо, що General Motors виділить 40 мільйонів доларів на фінансування Lordstown Motors, – компанії, яка нещодавно погодилася викупити заводський комплекс GM Lordstown Complex.

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Кошти будуть виділені у вигляді позики, причому юридичні документи свідчать, що їх цільове призначення – ремонтні роботи на щойно викупленому заводі. Carscoops, посилаючись на The Detroit Free Press, повідомляє, що для стартапа Lordstown Motors у GM практично відкрита кредитна лінія і, за потреби, виробник електрокарів може позичити ще $50 мільйонів.

Файли також свідчать про те, що GM зберіг за собою має можливість викупити об'єкт та всі передані активи, а також має право взяти в оренду 4,65 гектари фабрики та ще 3,7 гектари землі. Заводський комплекс перейшов у власність Lordstown Motors 7 листопада, після того, як його у березні GM оголосила про його закриття. У Лордстауні випускали єдину модель – Chevrolet Cruze.

Стартап Lordstown Motors має намір випускати на своєму новому заводі електричний пікап Endurance. Для його виробництва передбачається використовувати компоненти, ліцензовані Workhorse – іншого електричного стартапа з США. Наразі інформації про Endurance вкрай мало, однак розробники обіцяють масовий електрокар за ціною близько $50 тисяч і повним приводом в базовому оснащенні.

Фото: LM Endurance / Lordstown Motors

Шеф компанії Стів Бернс обіцяє розпочати виробництво електричного пікапа до кінця наступного року. Окрім залучення коштів від General Motors, його фірма також забезпечена фінансовою підтримкою у розмрі ще $450 мільйонів від “Інвестиційного банку Клівленда Gibbons Lang & Co”.

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